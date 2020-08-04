Плишкова и Ястремская вышли во второй круг турнира в Палермо

Чешка Кристина Плишкова вышла во второй круг турнира в Палермо, выиграв у Марии Саккари из Греции. Также украинка Даяна Ястремская обыграла испанку Сару Соррибес Тормо.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Плишкова (Чехия) — Мария Саккари (Греция, 3) — 6:4, 6:4

Даяна Ястремская (Украина, 7) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:3, 6:4