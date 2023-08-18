Чешка Мухова вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
Чешка Каролина Мухова обыграла Марию Боузкову из-за отказа второго игрока на турнире в Цинциннати. Встреча завершилась со счетом 3:0.
В полуфинале Мухова сыграет с победителем пары Онс Жабер (Тунис, 5) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каролина Мухова (Чехия) — Мария Боузкова (Чехия) — 3:0 отказ 2-го игрока
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