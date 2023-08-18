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Сегодня, 20:47

Чешка Мухова вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

Виктория Кравченко
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Чешка Каролина Мухова обыграла Марию Боузкову из-за отказа второго игрока на турнире в Цинциннати. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В полуфинале Мухова сыграет с победителем пары Онс Жабер (Тунис, 5) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Мухова (Чехия) — Мария Боузкова (Чехия) — 3:0 отказ 2-го игрока

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