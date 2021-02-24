Первая «ракетка» мира Барти за час вылетела во втором круге турнира в Аделаиде
12:15
Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз 24 февраля в матче 2-го круга турнира в Аделаиде (Австралия) в двух сетах обыграла австралийку Эшли Барти — 6:3, 6:4.
Первая «ракетка» мира проиграла свою встречу за час и три минуты.
Следующей соперницей Коллинз станет победитель в матче Мэддисон Инглис (Австралия) — Ига Свентек (Польша).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 535 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дэниэлл Коллинз (США) — Эшли Барти (Австралия, 1, WC) — 6:3, 6:4
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