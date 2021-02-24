Свентек стала последней четвертьфиналисткой турнира в Аделаиде

Польская теннисистка Ига Свентек 24 февраля в матче 2-го круга турнира в Аделаиде (Австралия) в двух сетах обыграла австралийку Мэддисон Инглис — 6:1, 6:3. Соперницы провели на корте час и 15 минут.

В четвертьфинале турнира Свентек сыграет с американкой Дэниэлл Коллинз, которая в двух сетах обыграла первую «ракетку» мира Эшли Барти.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 535 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 5) — Мэддисон Инглис (Австралия, Q) — 6:1, 6:3