Свентек стала последней четвертьфиналисткой турнира в Аделаиде
13:58
Польская теннисистка Ига Свентек 24 февраля в матче 2-го круга турнира в Аделаиде (Австралия) в двух сетах обыграла австралийку Мэддисон Инглис — 6:1, 6:3. Соперницы провели на корте час и 15 минут.
В четвертьфинале турнира Свентек сыграет с американкой Дэниэлл Коллинз, которая в двух сетах обыграла первую «ракетку» мира Эшли Барти.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 535 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 5) — Мэддисон Инглис (Австралия, Q) — 6:1, 6:3
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