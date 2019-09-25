Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Теннис   //    WTA

Первая ракетка мира Барти вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

10:44
Теги:

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыграла американку Софию Кенин в третьем круге турнира в Ухане — - 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 час 26 минут. Ее соперницей по четвертьфиналу станет россиянка Вероника Кудерметова либо представительница Хорватии Петра Мартич.

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — София Кенин (США, 15) — 6:3, 7:5

Арина Соболенко (Белоруссия, 9) — Кики Бертенс (Голландия, 6) — 6:1, 7:6 (11:9)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/wuhan/2019/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир