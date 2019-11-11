Павлюченкова занимает 30-е место в рейтинге WTA, Кудерметова поднялась на 39-е место
Опубликована новая версия рейтинга WTA.
Лидирует австралийка Эшли Барти. Второе место занимает чешка Каролина Плишкова. На третьем месте японка Наоми Осака. Четвертой идет румынка Симона Халеп.
Лучшая среди россиянок Анастасия Павлюченкова на 30-м месте. Вероника Кудерметова поднялась на 39-е место. Екатерина Александрова опустилась на 41-ю строчку.
Рейтинг WTA от 11 ноября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851 очков
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5192
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685
9 (9). Кики Бертенс (Голландия) — 4245
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935
30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560
39 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351
41 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1325
54 (54). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052
61 (59). Анна Блинкова (Россия) — 1007
70 (69). Дарья Касаткина (Россия) — 851
90 (93). Анастасия Потапова (Россия) — 695
100 (87). Маргарита Гаспарян (Россия) — 661