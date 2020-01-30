Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Павлюченкова в прошлом году думала о завершении карьеры

18:24
Теги:

Россиянка Анастасия Павлюченкова рассказала, почему пропустит в феврале турнир St. Petersburg Ladies Trophy. На Australian Open она дошла до четвертьфинальной стадии.

— У нас такой длинный сезон, что всегда приходится расставлять приоритеты и чем-то жертвовать, — цитирует Анастасию «Коммерсантъ». -У меня была серьезная предсезонка, потом пять недель подряд я провела в Австралии. Поэтому мне требуется пауза, чтобы немного отдохнуть и побыть с семьей.

— Правда ли, что в предыдущем сезоне вы могли закончить с теннисом?

— Да. В прошлом году я действительно подумывала о завершении карьеры.

Дополнительная информация

https://www.kommersant.ru/doc/4235098

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир