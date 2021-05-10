Павлюченкова поднялась в топ-30 в обновленном рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) 10 мая опубликовала обновленный рейтинг на официальном сайте.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, которая дошла до полуфинала турнира в Мадриде, поднялась с 41-го на 30-е место. Вероника Кудерметова осталась на 28-й строчке.

Лидером рейтинга осталась австралийка Эшли Барти (10 090 очков). Вторая - японка Наоми Осака (7650). На третьем месте румынка Симона Халеп (6520 очков).

Рейтинг WTA от 10 мая:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10090

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7650

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6520

4 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 6195

5 (4). Софья Кенин (США) — 5905

6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5835

7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 5265

8 (8). Серена Уильямс (США) — 4850

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4660

10 (12). Петра Квитова (Чехия) — 4160

28 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 2160...

30 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2070...

33 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 1935...

37 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1800.

38 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1692...

73 (74). Анна Блинкова (Россия) — 1110...

78 (76). Анастасия Потапова (Россия) — 1061...

90 (96). Варвара Грачёва (Россия) — 879...

100 (98). Маргарита Гаспарян (Россия) — 826.