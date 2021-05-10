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Россиянка Александрова обыграла Костюк в первом круге турнира в Риме

14:44
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче первого круга турнира WTA в Риме обыграла украинскую спортсменку Марту Костюк (6:3, 6:1).

Встреча длилась 1 час и 15 минут.

Во втором круге Александрова сыграет против победителя в матче Дженнифер Брэйди (США) — Шуай Чжан (Китай).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Марта Костюк (Украина, Q) — 6:3, 6:1

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