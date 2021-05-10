Россиянка Александрова обыграла Костюк в первом круге турнира в Риме
14:44
Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче первого круга турнира WTA в Риме обыграла украинскую спортсменку Марту Костюк (6:3, 6:1).
Встреча длилась 1 час и 15 минут.
Во втором круге Александрова сыграет против победителя в матче Дженнифер Брэйди (США) — Шуай Чжан (Китай).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Марта Костюк (Украина, Q) — 6:3, 6:1
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