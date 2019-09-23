Павлюченкова поднялась на пять позиций в WTA
Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на пять позиций в WTA и теперь занимает 36-е место, которое является лучшим результатом из всех российских теннисисток.
На прошлой неделе Павлюченкова вышла в финал турнира в Осаке, но уступила в нем 21-летней японке Наоми Осаке. Однако выступление в турнире позволило ей набрать 305 рейтинговых очков.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло и первой ракеткой мира по-прежнему является австралийка Эшли Барти.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6446 очков
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6125
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5160
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 5011
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835
6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4803
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4326
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4225
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738...
36 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1490...
39 (39). Екатерина Александрова (Россия) — 1383...
43 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1270...
45 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1154...
55 (56). Маргарита Гаспарян (Россия) — 1029...
66 (76). Анна Блинкова (Россия) — 927...
69 (65). Светлана Кузнецова (Россия) — 906...
73 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 873...
94 (97). Наталья Вихлянцева (Россия) — 654.