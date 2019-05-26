Павлюченкова опустилась на 44-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потеряла семь позиций в обновленном рейтинге WTA. Теперь она занимает 44-е место.

Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Лидирует японка Наоми Осака, на второй строчке чешка Каролина Плишкова, тройку замыкает румынка Симона Халеп.

Лучшей среди россиянок остается Дарья Касаткина, которая занимает 21-е место. ​

Рейтинг WTA

Положение на 26 мая

1 (1*). Наоми Осака (Япония) – 6486

2 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 5685

3 (2). Симона Халеп (Румыния) – 5533

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5405

5 (3). Ангелик Кербер (Германия) – 5095

6 (5). Петра Квитова (Чехия) – 5055

7 (8). Слоан Стивенс (США) – 4552

8 (9). Эшли Барти (Австралия) – 4420

9 (6). Элина Свитолина (Украина) – 3967

10 (11). Серена Уильямс (США) – 3521…

21 (21). Дарья Касаткина (Россия) – 2150…

44 (37). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1245…

49 (49). Мария Шарапова (Россия) – 1140…

58 (60). Екатерина Александрова (Россия) – 988…

65 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) – 908...

68 (74). Вероника Кудерметова (Россия) – 839...

70 (67). Евгения Родина (Россия) – 820…

78 (78). Вера Звонарева (Россия) – 760…

81 (81). Анастасия Потапова (Россия) – 746,

83 (82). Виталия Дьяченко (Россия) – 731...

89 (89). Екатерина Макарова (Россия) – 672...

101 (102). Светлана Кузнецова (Россия) – 617

* – положение в предыдущем рейтинге