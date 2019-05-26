Павлюченкова опустилась на 44-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потеряла семь позиций в обновленном рейтинге WTA. Теперь она занимает 44-е место.
Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Лидирует японка Наоми Осака, на второй строчке чешка Каролина Плишкова, тройку замыкает румынка Симона Халеп.
Лучшей среди россиянок остается Дарья Касаткина, которая занимает 21-е место.
Рейтинг WTA
Положение на 26 мая
1 (1*). Наоми Осака (Япония) – 6486
2 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 5685
3 (2). Симона Халеп (Румыния) – 5533
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5405
5 (3). Ангелик Кербер (Германия) – 5095
6 (5). Петра Квитова (Чехия) – 5055
7 (8). Слоан Стивенс (США) – 4552
8 (9). Эшли Барти (Австралия) – 4420
9 (6). Элина Свитолина (Украина) – 3967
10 (11). Серена Уильямс (США) – 3521…
21 (21). Дарья Касаткина (Россия) – 2150…
44 (37). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1245…
49 (49). Мария Шарапова (Россия) – 1140…
58 (60). Екатерина Александрова (Россия) – 988…
65 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) – 908...
68 (74). Вероника Кудерметова (Россия) – 839...
70 (67). Евгения Родина (Россия) – 820…
78 (78). Вера Звонарева (Россия) – 760…
81 (81). Анастасия Потапова (Россия) – 746,
83 (82). Виталия Дьяченко (Россия) – 731...
89 (89). Екатерина Макарова (Россия) – 672...
101 (102). Светлана Кузнецова (Россия) – 617
* – положение в предыдущем рейтинге