Павлюченкова опустилась на 17-е место в чемпионской гонке WTA

Россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась на 17-ю позицию в чемпионской гонке WTA. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 4 марта

1 (1*). Петра Квитова (Чехия) – 2510

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 2186

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 1440

4 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) – 1283

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 966

6 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) – 881

7 (7). Даниэль Коллинз (США) – 807

8 (8). Симона Халеп (Румыния) – 736

9 (9). Эшли Барти (Австралия) – 735

10 (10). Элисе Мертенс (Бельгия) – 702

17 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 562

24 (23). Екатерина Александрова (Россия) – 460…

29 (27). Мария Шарапова (Россия) – 355

30 (28). Вера Звонарёва (Россия) – 355…

50 (48). Евгения Родина (Россия) – 223…

54 (52). Виталия Дьяченко (Россия) – 216.

55 (53). Анна Блинкова (Россия) – 210...

58 (55). Анастасия Потапова (Россия) – 206...

71 (65). Вероника Кудерметова (Россия) – 175…

78 (77). Наталья Вихлянцева (Россия) – 157…

81 (74). Маргарита Гаспарян (Россия) – 152…

97 (141). Варвара Флинк (Россия) – 130...

​99 (93). Дарья Касаткина (Россия) – 127

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