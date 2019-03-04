Павлюченкова опустилась на 17-е место в чемпионской гонке WTA

Россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась на 17-ю позицию в чемпионской гонке WTA. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 4 марта
1 (1*). Петра Квитова (Чехия) – 2510
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 2186
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 1440
4 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) – 1283
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 966
6 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) – 881
7 (7). Даниэль Коллинз (США) – 807
8 (8). Симона Халеп (Румыния) – 736
9 (9). Эшли Барти (Австралия) – 735
10 (10). Элисе Мертенс (Бельгия) – 702
17 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 562
24 (23). Екатерина Александрова (Россия) – 460…
29 (27). Мария Шарапова (Россия) – 355
30 (28). Вера Звонарёва (Россия) – 355…
50 (48). Евгения Родина (Россия) – 223…
54 (52). Виталия Дьяченко (Россия) – 216.
55 (53). Анна Блинкова (Россия) – 210...
58 (55). Анастасия Потапова (Россия) – 206...
71 (65). Вероника Кудерметова (Россия) – 175…
78 (77). Наталья Вихлянцева (Россия) – 157…
81 (74). Маргарита Гаспарян (Россия) – 152…
97 (141). Варвара Флинк (Россия) – 130...
99 (93). Дарья Касаткина (Россия) – 127
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