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Эстонка Контавейт вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

12:57
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал Кубка Кремля.

Во втором круге эстонка выиграла у немки Андреи Петкович — 6:1, 6:4.

В четвертьфинале турнира Контавейт встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анетт Контавейт (Эстония, 9) — Андреа Петкович (Германия) — 6:1, 6:4

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Иван Торопцев все материалы автора
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