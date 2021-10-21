Эстонка Контавейт вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
12:57
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал Кубка Кремля.
Во втором круге эстонка выиграла у немки Андреи Петкович — 6:1, 6:4.
В четвертьфинале турнира Контавейт встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анетт Контавейт (Эстония, 9) — Андреа Петкович (Германия) — 6:1, 6:4
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