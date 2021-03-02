Панова и Ван дер Хук прошли во второй раунд парного турнира в Лионе
2 марта 2021, 23:57
Российская теннисистка Александра Панова и голландка Росали Ван дер Хук пробились во второй раунд турнира WTA в Лионе (Франция) в парном разряде. В первом круге они обыграли дуэт Далила Якупович/Катаржина Питер (Словения/Польша) — 7:6 (7:4), 2:6, 11:9.
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Александра Панова/Росали Ван дер Хук (Россия/Голландия) — Далила Якупович/Катаржина Питер (Словения/Польша) — 7:6 (7:4), 2:6, 11:9
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...