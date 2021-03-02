Панова и Ван дер Хук прошли во второй раунд парного турнира в Лионе

Российская теннисистка Александра Панова и голландка Росали Ван дер Хук пробились во второй раунд турнира WTA в Лионе (Франция) в парном разряде. В первом круге они обыграли дуэт Далила Якупович/Катаржина Питер (Словения/Польша) — 7:6 (7:4), 2:6, 11:9.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Александра Панова/Росали Ван дер Хук (Россия/Голландия) — Далила Якупович/Катаржина Питер (Словения/Польша) — 7:6 (7:4), 2:6, 11:9