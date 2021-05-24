Александрова и Сизикова не смогли выйти во второй раунд парного турнира в Страсбурге

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова не смогли выйти второй раунд турнира WTA в Страсбурге (Франция) в парном разряде. 24 мая они в первом круге проиграли паре Макото Ниномия/Ян Чжаосюань (Япония/Китай) — 6:4, 6:4.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Макото Ниномия/Ян Чжаосюань (Япония/Китай) — Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — 6:4, 6:4