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Остапенко в двух сетах уступила Хибино в четвертьфинале турнира в Страсбурге

13:00
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла пробиться в полуфинал турнира во Страсбурге, уступив японке Нао Хибино в двух сетах (6:7 (2:7), 6:7 (4:7)). Матч длился час и 44 минуты. Следующей соперницей Хибино станет победительница матча Чжан Шуай (Китай) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Нао Хибино (Япония) — Елена Остапенко (Латвия) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)

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