Остапенко в двух сетах уступила Хибино в четвертьфинале турнира в Страсбурге

Латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла пробиться в полуфинал турнира во Страсбурге, уступив японке Нао Хибино в двух сетах (6:7 (2:7), 6:7 (4:7)). Матч длился час и 44 минуты. Следующей соперницей Хибино станет победительница матча Чжан Шуай (Китай) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Нао Хибино (Япония) — Елена Остапенко (Латвия) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)