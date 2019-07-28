Остапенко и Воскобоева уступили в финале парного разряда турнира в Юрмале

Канадка Шэрон Фишман и сербка Нина Стоянович обыграли латвийку Елену Остапенко и спортсменку из Казахстана Галину Воскобоеву (2:6, 7:6 (7:1), 10:6) в финальном матче турнира парного разряда в Юрмале (Латвия).

Продолжительность встречи составила 1 час и 43 минуты.

Юрмала (Латвия)

Турнир WTA Baltic Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Шэрон Фишман/Нина Стоянович (Канада/Сербия) – Елена Остапенко/Галина Воскобоева (Латвия/Казахстан, 1) – 2:6, 7:6(7:1), 10:6