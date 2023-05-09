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Сегодня, 17:20

Определилась соперница Касаткиной во втором круге «Мастерса» в Риме

Руслан Минаев
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Итальянка Лиза Пигато обыграла соотечественницу Дилетту Черубини в первом круге турнира WTA серии «Мастерс» в Риме — 7:5, 2:6, 6:3.

В следующем круге Пигато сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Лиза Пигато (Италия, WC) — Дилетта Черубини (Италия, WC) — 7:5, 2:6, 6:3

Маркета Вондроушова (Чехия) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:0, 4:6, 6:2

Ван Сиюй (Китай) — Лукреция Стефанини (Италия, WC) — 7:6, 7:6

Линда Носкова (Чехия) — Шелби Роджерс (США) — 4:6, 6:1, 6:4

Теннис
Дарья Касаткина
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