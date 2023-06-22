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Сегодня, 20:41

Ольховский заявил, что Кудерметова правильно распределяла силы в матче с Соболенко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский заявил, что россиянка Вероника Кудерметова плотно играла и правильно распределяла силы в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) против белоруски Арины Соболенко.

«Александрова показывает сейчас очень хороший теннис на траве. Если говорить о матче Кудерметовой с Соболенко, то трава очень подходит Веронике, она очень плотно играет, здорово отрабатывает ногами. Соболенко пытается пробить, но мяч возвращался удобным невысоким отскоком, плюс Вероника здорово распределила силы и заслуженно победила. Девушки молодцы, порадовали сегодня. Наверное, до матчей они не были фаворитами, но справились и победили. Они показали, что неслучайно вышли в финал на прошлой неделе», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Кудерметовой. В четвертьфинале россиянка встретится с соотечественницей Екатериной Александровой, победившей американку Коко Гауфф (6:4, 6:0). Матч пройдет 18 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/18092423
Теннис
Андрей Ольховский
Арина Соболенко
Вероника Кудерметова
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