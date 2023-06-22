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Сегодня, 21:22

Потапова обыграла Макнелли и вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Мария Гусева
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Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла американку Кэтрин Макнелли в матче второго круга турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания) — 3:6, 6:2, 7:6 (7:0).

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Потапова сделала 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 25. На счету Макнелли 1 эйс, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В четвертьфинале турнира Потапова сыграет с Хэрриет Дарт из Великобритании.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 4) — Кэтрин Макнелли (США) — 3:6, 6:2, 7:6 (7:0)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/birmingham/2023/
Теннис
Анастасия Потапова
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