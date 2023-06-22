Потапова обыграла Макнелли и вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла американку Кэтрин Макнелли в матче второго круга турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания) — 3:6, 6:2, 7:6 (7:0).
Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Потапова сделала 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 25. На счету Макнелли 1 эйс, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.
В четвертьфинале турнира Потапова сыграет с Хэрриет Дарт из Великобритании.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия, 4) — Кэтрин Макнелли (США) — 3:6, 6:2, 7:6 (7:0)
Новости