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Сегодня, 16:29

Ольховский считает, что Касаткиной не надо брать паузу из-за поражений

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал, с чем могут быть связаны неудачные выступления Дарьи Касаткиной в этом году.

«С чем может быть связана такая неудачная серия Касаткиной? Наверное, с психологией. Рассталась с тренером. Не думаю, что по игре так резко вниз пошла. Такого быть не может. Все-таки у нее есть какой-то уровень. Наверное, потеряла психологическую уверенность. Стоит ли ей взять паузу? Нет, не стоит. Для чего? В любом случае, уверенность придет после побед. Если игра есть, нужно работать и работать. Результат дальше появится. Нужно несколько побед, чтобы пройти через это», — приводит слова Ольховского «Спорт День за Днем».

На турнире в Дубае Касаткина уступила в первом круге Барбаре Крейчиковой (4:6, 6:4, 5:7), хотя имела четыре матчбола на своей подаче. На последних четырех турнирах россиянка не проходила дальше второго круга.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/olkhovskiy-schitaet-chto-kasatkinoy-ne-nado-brat-pauzu-iz-za-porazheniy
Теннис
Андрей Ольховский
Дарья Касаткина
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