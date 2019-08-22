Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала об особенностях Открытого чемпионата США.

— Независимо от того, где вы находитесь в мире, когда вы попадаете в Нью-Йорк, в этом есть что-то очень захватывающее, — цитирует Wmagazine Шарапову. — Вы чувствуете, как спортивная толпа становится позади вас, вы чувствуете энергию. Спортсмены всегда говорят, что нет ничего лучше вечернего матча на Открытом чемпионате США, и я полностью с эти согласна.