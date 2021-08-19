Касаткина и Контавейт проиграли во втором круге парного разряда турнира в Цинциннати
08:43
Россиянка Дарья Касаткина в паре с эстонкой Анетт Контавейт проиграли во втором круге парного разряда турнира в Цинциннати чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой (6:2, 6:1).
В следующем туре Крейчикова и Синякова встретятся с парой Бетани Маттек-Сэндз/Ига Свентек (США/Польша).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2) — Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) — 6:2, 6:1.
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