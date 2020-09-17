Мугуруса обыграла Гауфф и вышла в третий раунд турнира в Риме
16:56
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса во втором раунде турнира в Риме обыграла американку Кори Гауфф со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 6:3.
Встреча длилась 2 часа 31 минуту. Испанка сделала 6 эйсов и совершила 8 двойных ошибок. 16-летняя американка четырежды подала навылет и сделала 15 двойных ошибок.
В третьем раунде Мугуруса встретится с победительницей пары Ирина Бегу (Румыния) — Йоханна Конта (Великобритания).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Кори Гауфф (США) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:3