Мугуруса обыграла Гауфф и вышла в третий раунд турнира в Риме

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса во втором раунде турнира в Риме обыграла американку Кори Гауфф со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 6:3.

Встреча длилась 2 часа 31 минуту. Испанка сделала 6 эйсов и совершила 8 двойных ошибок. 16-летняя американка четырежды подала навылет и сделала 15 двойных ошибок.

В третьем раунде Мугуруса встретится с победительницей пары Ирина Бегу (Румыния) — Йоханна Конта (Великобритания).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Кори Гауфф (США) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:3