Младенович и Бабош вышли в финал Итогового турнира WTA в парном разряде

Представительница Венгрии Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович обыграли австралийку Саманту Стосур и китаянку Чжан Шуай в полуфинале Итогового турнира WTA в парном разряде — 1:6, 6:4, 10:8.

Их матч продолжался 1 час 31 минуту.

Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 3) — Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай, 7) — 1:6, 6:4, 10:8