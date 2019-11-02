Младенович и Бабош вышли в финал Итогового турнира WTA в парном разряде
12:53
Представительница Венгрии Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович обыграли австралийку Саманту Стосур и китаянку Чжан Шуай в полуфинале Итогового турнира WTA в парном разряде — 1:6, 6:4, 10:8.
Их матч продолжался 1 час 31 минуту.
Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen
Призовой фонд 14 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 3) — Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай, 7) — 1:6, 6:4, 10:8
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