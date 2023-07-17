Мирра Андреева поднялась на 36 строчек и вошла в топ-100 рейтинга WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.
Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на 36 позиций и заняла 66-ю строчку. На прошедшей неделе 16-летняя спортсменка дошла до четвертого круга Уимблдона.
Лучшей из россиянок в рейтинге является Дарья Касаткина — 11-е место. Она проиграла в третьем круге Уимблдона и уступила десятую строку победительнице турнира чешке Маркете Вондроушовой.
Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова опустились на две строчки — 14-е и 17-е места соответственно. Анастасия Павлюченкова поднялась на 23 позиции и вернулась в топ-100 рейтинга.
Лидирует в рейтинге полька Ига Свентек. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третьей идет представительница Казахстана Елена Рыбакина.
Рейтинг WTA от 17 июля:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9315 очков
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8845
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465
4 (4). Джессика Пегула (США) — 5395
5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4865
6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4846
7 (7). Кори Гауфф (США) — 3390
8 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3341
9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3310
10 (42). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106...
11 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3010...
14 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2570...
17 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2315...
21 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2125...
24 (23). Анастасия Потапова (Россия) — 1865...
37 (40). Анна Блинкова (Россия) — 1253...
65 (61). Анна Калинская (Россия) — 903...
66 (102). Мирра Андреева (Россия) — 900...
68 (64). Элина Аванесян — 882...
78 (69). Камилла Рахимова (Россия) — 817...
96 (119). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 719