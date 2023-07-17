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Сегодня, 14:08

Кудерметова проиграла в первом круге Шмидловой и закончила выступление в турнире в Будапеште

Виктория Кравченко
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Теннисистка из Словакии Анна Шмидлова обыграла россиянку Полину Кудерметову в первом круге турнира в Будапеште (6:2, 6:0).

Во втором круге Шмидлова сыграет с победителем пары Валентини Грамматикопулу (Греция, LL) — Тамара Корпач (Германия).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Шмидлова (Словакия, 8) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:0

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