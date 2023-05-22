Мирра Андреева обыграла Полину Кудерметову, Аванесян победила Астахову в квалификации «Ролан Гаррос»
Россиянка Мирра Андреева обыграла соотечественница Полину Кудерметову со счетом 6:1, 6:4 в 1/4 финала квалификации «Ролан Гаррос» — 2023.
В другом матче россиянка Элина Аванесян была сильнее соотечественницы Дарьи Астаховой — 6:1, 6:3.
В полуфинале квалификации Андреева сыграет с колумбийкой Эмилианой Аранго. Аванесян встретится с победительницей матча Лейре Ромеро-Гормаз (Испания) — Лесли Керкхове (Нидерланды).
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