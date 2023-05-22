Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:26

Мирра Андреева обыграла Полину Кудерметову, Аванесян победила Астахову в квалификации «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянка Мирра Андреева обыграла соотечественница Полину Кудерметову со счетом 6:1, 6:4 в 1/4 финала квалификации «Ролан Гаррос» — 2023.

В другом матче россиянка Элина Аванесян была сильнее соотечественницы Дарьи Астаховой — 6:1, 6:3.

В полуфинале квалификации Андреева сыграет с колумбийкой Эмилианой Аранго. Аванесян встретится с победительницей матча Лейре Ромеро-Гормаз (Испания) — Лесли Керкхове (Нидерланды).

Теннис
Мирра Андреева
1
0
Читайте также
Бывший футболист «Спартака» пошел в украинскую Нацгвардию. Что о нем известно
Трагедия на футболе в Сальвадоре: после давки на стадионе — сотни раненых, есть погибшие
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA
Новости
RSS RSS
Все новости