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Сегодня, 13:36

Министр спорта Польши объявил о бойкоте матчей Свентек с россиянками и белорусками

Виктория Кравченко
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Ига Свентек.
Фото Global Look Press

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что не будет посещать матчи первой ракетки мира польки Иги Свентек, если она будет играть против россиянок и белорусок.

Он заявил, что не согласен с политикой WTA и ATP в отношении выступлений на турнирах игроков из России и Беларуси. Он заявил, что будет избегать встречи с участием спортсменок из этих стран.

«Хотелось бы, чтобы Свентек вышла в финал и выиграла турнир в Варшаве. Я буду рад посещать ее матчи. При этом хотелось бы, чтобы ей не пришлось играть с россиянками или белорусками. Если это все-таки произойдет, к сожалению, у меня не будет возможности присутствовать на этих встречах», — цитирует Бортничука i.pl.

Польская теннисистка Ига Свентек на данный момент является первой ракеткой мира. Турнир пройдет в Варшаве с 24 по 30 июля.

Ига Свентек
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