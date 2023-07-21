19-летняя Тимофеева вышла в полуфинал турнира в Будапеште
Российская теннисистка Мария Тимофеева в четвертьфинале турнира в Будапеште обыграла словенку Каю Юван со счетом 3:6, 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. На счету 19-летней россиянки 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
В полуфинале Тимофеева встретится с победительницей матча Надя Подороска (Аргентина, 9) — Элина Аванесян (Россия, 6).
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мария Тимофеева (Россия, LL) — Кая Юван (Словения, Q) — 3:6, 6:3, 6:2
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