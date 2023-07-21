19-летняя Тимофеева вышла в полуфинал турнира в Будапеште

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Российская теннисистка Мария Тимофеева в четвертьфинале турнира в Будапеште обыграла словенку Каю Юван со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. На счету 19-летней россиянки 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В полуфинале Тимофеева встретится с победительницей матча Надя Подороска (Аргентина, 9) — Элина Аванесян (Россия, 6).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мария Тимофеева (Россия, LL) — Кая Юван (Словения, Q) — 3:6, 6:3, 6:2