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Свентек: «Хочу, чтобы Свитолина выиграла Уимблдон. Сказала ей об этом у сетки»

Свентек хочет, чтобы Свитолина выиграла Уимблдон
Ана Горшкова
Корреспондент
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Ига Свентек и Элина Свитолина.
Фото Reuters

Первая ракетка мира Ига Свентек пожелала украинке Элине Свитолиной выиграть Уимблдон-2023.

Свентек проиграла Свитолиной в четвертьфинале турнира со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.

«Думаю, если оценивать ее карьеру в целом, выиграть «Большой шлем» для нее было бы довольно круто. Она возвращается после рождения ребенка. Я буду болеть за нее, тем более что мы нравимся друг другу как люди. Сказала ей у сетки, что надеюсь на ее победу на этом турнире. Вы знаете, как тяжело выиграть «Шлем», но я знаю, что она очень этого хочет. Буду за нее болеть», — сказала Свентек на пресс-конференции.

28-летняя Свитолина спустя 9 месяцев после рождения дочери вышла в полуфинал Уимблдона и вернется в топ-30 мирового рейтинга.

Свитолина третий раз сыграет в полуфинале «Большого шлема». За первый в карьере финал турнира она поборется с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Теннис
Уимблдон
Ига Свентек
Элина Свитолина
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