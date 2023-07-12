Свентек: «Хочу, чтобы Свитолина выиграла Уимблдон. Сказала ей об этом у сетки»

Первая ракетка мира Ига Свентек пожелала украинке Элине Свитолиной выиграть Уимблдон-2023.

Свентек проиграла Свитолиной в четвертьфинале турнира со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.

«Думаю, если оценивать ее карьеру в целом, выиграть «Большой шлем» для нее было бы довольно круто. Она возвращается после рождения ребенка. Я буду болеть за нее, тем более что мы нравимся друг другу как люди. Сказала ей у сетки, что надеюсь на ее победу на этом турнире. Вы знаете, как тяжело выиграть «Шлем», но я знаю, что она очень этого хочет. Буду за нее болеть», — сказала Свентек на пресс-конференции.

28-летняя Свитолина спустя 9 месяцев после рождения дочери вышла в полуфинал Уимблдона и вернется в топ-30 мирового рейтинга.

Свитолина третий раз сыграет в полуфинале «Большого шлема». За первый в карьере финал турнира она поборется с чешкой Маркетой Вондроушовой.