Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла бельгийку Элисе Мертенс (6:4, 7:6 (7:2)) в 1/4 финала турнира WTA в Рабате (Марокко). Бельгийская теннисистка был посеяна на турнире под первым номером.

В полуфинале Саккари сыграет с другой представительницей Бельгии Элисон Ван Уйтванк.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мария Саккари (Греция, 6) - Элисе Мертенс (Бельгия, 1, WC) - 6:4, 7:6 (7:2)