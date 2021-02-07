Мертенс стала победительницей турнира в Мельбурне, обыграв эстонку Канепи
06:45
Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в финале турнира в Мельбурне обыграла эстонку Кайю Канепи со счетом 6:4, 6:1.
Встреча длилась 1 час 13 минут. 20-я ракетка мира пять раз подала навылет и совершила три двойные ошибки.
В другом турнире, проходящем в Мельбурне, победу одержала австралийка Эшли Барти.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Gippsland Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Элисе Мертенс (Бельгия, 7) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:4, 6:1
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