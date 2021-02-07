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Мертенс стала победительницей турнира в Мельбурне, обыграв эстонку Канепи

06:45

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в финале турнира в Мельбурне обыграла эстонку Кайю Канепи со счетом 6:4, 6:1.

Встреча длилась 1 час 13 минут. 20-я ракетка мира пять раз подала навылет и совершила три двойные ошибки.

В другом турнире, проходящем в Мельбурне, победу одержала австралийка Эшли Барти.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Gippsland Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Элисе Мертенс (Бельгия, 7) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:4, 6:1

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