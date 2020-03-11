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Мелкие турниры расширили сетки, чтобы компенсировать отмену соревнований в Индиан-Уэллсе

17:06

«Челленджер» ATP в Финиксе (США) и турнир WTA 125K в Гвадалахаре (Мексика) пройдут на следующей неделе. Сетка женских соревнований увеличена вдвое, там смогут выступить 24 дополнительных игрока, в мужском добавлено 12 мест.

Три игрока топ-20 попросили wild card на «Челленджер» в Лилле, который пройдёт на следующей неделе. Об этом сообщил директор соревнований, отказавшись называть имена спортсменов.

Ранее из-за коронавируса был отменен турнир в Индиан-Уэллсе.

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