Мелкие турниры расширили сетки, чтобы компенсировать отмену соревнований в Индиан-Уэллсе

«Челленджер» ATP в Финиксе (США) и турнир WTA 125K в Гвадалахаре (Мексика) пройдут на следующей неделе. Сетка женских соревнований увеличена вдвое, там смогут выступить 24 дополнительных игрока, в мужском добавлено 12 мест.

Три игрока топ-20 попросили wild card на «Челленджер» в Лилле, который пройдёт на следующей неделе. Об этом сообщил директор соревнований, отказавшись называть имена спортсменов.

Ранее из-за коронавируса был отменен турнир в Индиан-Уэллсе.