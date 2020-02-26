Мария Шарапова хочет заняться танцами

Российская теннисистка Мария Шарапова, объявившая о завершении карьеры, подготовила эссе для Vanityfair, в котором подробно рассказала о своем решении.

— Бесконечная погоня за победами? Она не станет меньше. Неважно, что ждет впереди, я буду применять тот же фокус, ту же рабочую этику и все уроки, которые я усвоила на своем пути.

Тем временем есть несколько вещей, которые я жду с нетерпением. Чувство спокойствия со своей семьей, неспешная чашка кофе утром, неожиданные выходные, тренировки по моему выбору (привет, танцевальный класс).

Теннис показал мне мир, он показал мне, из чего я сделана. Он стал моей проверкой и мерилом моего роста. И чтобы я ни выбрала для своей следующей главы, своей следующей горы, я продолжу идти вперед, лезть вверх и расти.

Мария Шарапова: «Теннис был моей горой и вид с нее был невероятен»