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Сегодня, 16:07

Макарова победила украинку Байндль в первом круге турнира в Клуж-Напоке

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Екатерина Макарова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Екатерина Макарова прошла во второй круг турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).

В первом круге спортсменка обыграла украинку Катерину Байндль в трех сетах — 6:3, 1:6, 6:1

Матч продолжался 2 часа и 20 минут.

Соперницей Макаровой во втором круге турнира в Клуж-Напоке станет победитель матча Патрича Мария Тиг (Румыния) — Марта Матула (Греция, Q).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Макарова (Россия, Q) — Катерина Байндль (Украина, 7) — 6:3, 1:6, 6:1

Теннис
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