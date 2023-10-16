Макарова победила украинку Байндль в первом круге турнира в Клуж-Напоке
Российская теннисистка Екатерина Макарова прошла во второй круг турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).
В первом круге спортсменка обыграла украинку Катерину Байндль в трех сетах — 6:3, 1:6, 6:1
Матч продолжался 2 часа и 20 минут.
Соперницей Макаровой во втором круге турнира в Клуж-Напоке станет победитель матча Патрича Мария Тиг (Румыния) — Марта Матула (Греция, Q).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Макарова (Россия, Q) — Катерина Байндль (Украина, 7) — 6:3, 1:6, 6:1
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