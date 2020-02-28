Квитова победила Барти и сыграет с Соболенко в финале турнира в Дохе
20:56
Петра Квитова вышла в финал турнира в Дохе. В полуфинале чешка обыграла первую ракетку мира Эшли Барти — 6:4, 2:6, 6:4.
Соперницей Квитовой станет белоруска Арина Соболенко, которая одолела россиянку Светлану Кузнецову.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2020
Призовой фонд 2 939 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Петра Квитова (Чехия, 8) — Эшли Барти (Австралия, 1) — 6:4, 2:6, 6:4
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