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Кузнецова проиграла Муховой в первом круге «ВТБ Кубка Кремля»

22:05
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла чешке Каролине Муховой в матче первого круга турнира WTA «ВТБ Кубок Кремля» — 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

В матче второго круга Мухова сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Мухова (Чехия) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:2, 6:3

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