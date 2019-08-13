Кузнецова начала турнир в Цинциннати с победы над Севастовой

Россиянка Светлана Кузнецова в первом круге турнира в Цинциннати (США) одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой – 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа и 38 минут.
Во втором круге Кузнецова встретится с победительницей противостояния Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Возняцки (Дания).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 643 736 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Светлана Кузнецова (Россия, WC) – Анастасия Севастова (Латвия, 11) – 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4
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