Кузнецова начала турнир в Цинциннати с победы над Севастовой

Россиянка Светлана Кузнецова в первом круге турнира в Цинциннати (США) одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой – 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа и 38 минут.

Во втором круге Кузнецова встретится с победительницей противостояния Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Возняцки (Дания).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 643 736 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Светлана Кузнецова (Россия, WC) – Анастасия Севастова (Латвия, 11) – 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4