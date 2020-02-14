Кунг вышла в полуфинал турнира в Хуахине
18:21
Швейцарская теннисистка Леони Кунг обыграла китаянку Ван Цян в 1/4 финала турнира в Хуахине — 7:5, 4:6, 6:4. Их матч продолжался 2 часа 19 минут.
В полуфинале Кунг сыграет с Нао Хибино, обыгравшей в своем четвертьфинальном матче украинку Элину Свитолину.
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA GSB Thailand Open Presented by E@
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Леони Кунг (Швейцария, Q) — Ван Цян (Китай, 3, WC) — 7:5, 4:6, 6:4
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