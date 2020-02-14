Кунг вышла в полуфинал турнира в Хуахине

Швейцарская теннисистка Леони Кунг обыграла китаянку Ван Цян в 1/4 финала турнира в Хуахине — 7:5, 4:6, 6:4. Их матч продолжался 2 часа 19 минут.

В полуфинале Кунг сыграет с Нао Хибино, обыгравшей в своем четвертьфинальном матче украинку Элину Свитолину.

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA GSB Thailand Open Presented by E@

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Леони Кунг (Швейцария, Q) — Ван Цян (Китай, 3, WC) — 7:5, 4:6, 6:4