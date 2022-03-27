Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде
Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде.
В паре с бельгийкой Элисе Мертенс они обыграли представительниц Японии Эри Ходзуми и Макото Ниномию в трех сетах — 6:2, 3:6, 10:8.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 1) — Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония) — 6:2, 3:6, 10:8
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