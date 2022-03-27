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27 марта, 23:33

Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде.

В паре с бельгийкой Элисе Мертенс они обыграли представительниц Японии Эри Ходзуми и Макото Ниномию в трех сетах — 6:2, 3:6, 10:8.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 1) — Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония) — 6:2, 3:6, 10:8

Вероника Кудерметова
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