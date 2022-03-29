Кудерметова уступила Квитовой в 1/8 финала турнира в Майами, ведя во втором сете со счетом 4:0
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в 1/8 финала турнира в Майами уступила Петре Квитовой из Чехии со счетом 6:7 (5:7), 4:6.
Встреча продлилась 1 час 53 минуты. Россиянка сделала 4 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету чешки 3 эйса и 3 ошибки на второй подаче, а также 6 реализованных брейк-пойнта из 8.
Отметим, Кудерметова во втором сете вела со счетом 4:0, но проиграла 6 геймов подряд.
В четвертьфинале Квитова встретится с польской теннисисткой Игой Свентек.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Петра Квитова (Чехия, 28) — Вероника Кудерметова (Россия, 21) — 7:6 (7:5), 6:4
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