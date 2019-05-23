Кудерметова проиграла Зиданшек в 1/4 финала турнира в Нюрнберге

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек обыграла россиянку Веронику Кудерметову (6:4, 2:6, 6:3) в 1/4 финала турнира WTA в Нюрнберге (Германия). Матч продолжался два часа и 11 минут.
В полуфинале словенка сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.
Нюрнберг (Германия)
Турнир WTA NURNBERGER Versicherungscup 2019
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Тамара Зиданшек (Словения) - Вероника Кудерметова (Россия) - 6:4, 2:6, 6:3
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