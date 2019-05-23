Кудерметова проиграла Зиданшек в 1/4 финала турнира в Нюрнберге

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек обыграла россиянку Веронику Кудерметову (6:4, 2:6, 6:3) в 1/4 финала турнира WTA в Нюрнберге (Германия). Матч продолжался два часа и 11 минут.

В полуфинале словенка сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.

Нюрнберг (Германия)

Турнир WTA NURNBERGER Versicherungscup 2019

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Тамара Зиданшек (Словения) - Вероника Кудерметова (Россия) - 6:4, 2:6, 6:3