Кудерметова пробилась во второй круг «ВТБ Кубка Кремля» и сыграет с Грачевой

Россиянка Вероника Кудерметова победила в первом круге «ВТБ Кубка Кремля». В двух сетах с одинаковым счетом 6:3 она победила Онс Жабер из Туниса.

В следующем круге Кудерметова встретится с другой представительницей России — Варварой Грачевой.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Онс Жабер (Тунис) — 6:3, 6:3