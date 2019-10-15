Кудерметова пробилась во второй круг «ВТБ Кубка Кремля» и сыграет с Грачевой
17:31
Россиянка Вероника Кудерметова победила в первом круге «ВТБ Кубка Кремля». В двух сетах с одинаковым счетом 6:3 она победила Онс Жабер из Туниса.
В следующем круге Кудерметова встретится с другой представительницей России — Варварой Грачевой.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Онс Жабер (Тунис) — 6:3, 6:3