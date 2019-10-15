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Кудерметова пробилась во второй круг «ВТБ Кубка Кремля» и сыграет с Грачевой

17:31
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Россиянка Вероника Кудерметова победила в первом круге «ВТБ Кубка Кремля». В двух сетах с одинаковым счетом 6:3 она победила Онс Жабер из Туниса.

В следующем круге Кудерметова встретится с другой представительницей России — Варварой Грачевой.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Онс Жабер (Тунис) — 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2019/

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