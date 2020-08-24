Кудерметова обыграла Плишкову и вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати
03:04
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в 1/16 финала турнира в Цинциннати обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 7:5, 6:4.
Матч длился 1 час 46 минут. Россиянка сделала 4 эйса, совершила одну двойную ошибку и взяла один из двух брейк-пойнтов. Первая сеяная на турнире 11 раз подала навылет, сделала 9 двойных ошибок и взяла 10 брейк-пойнтов из 13.
В 1/8 финала Кудерметова встретится с победительницей пары Кристина Младенович — Элиза Мертенс.
Нью-Йорк (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 1 950 079 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 7:5, 6:4