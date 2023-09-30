Кудерметова обыграла Павлюченкову и вышла в финал турнира в Токио

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в полуфинале турнира в Токио обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 28 минут. На счету 26-летней Кудерметовой 16 эйсов, 2 ошибки на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 12. У 32-летней Павлюченковой 3 подачи навылет, 11 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В финале Кудерметова встретится с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Джессика Пегула (США).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3