Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:42

Кудерметова обыграла Павлюченкову и вышла в финал турнира в Токио

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вероника Кудерметова.
Фото AFP

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в полуфинале турнира в Токио обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 28 минут. На счету 26-летней Кудерметовой 16 эйсов, 2 ошибки на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 12. У 32-летней Павлюченковой 3 подачи навылет, 11 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В финале Кудерметова встретится с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Джессика Пегула (США).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3

Анастасия Павлюченкова
Вероника Кудерметова
13
Читайте также
Собака напала на кенийского марафонца и помешала ему выиграть забег в Буэнос-Айресе
Фьюри и Усик подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира
Пасечник рассказал о российской программе развития ЛНР
Группировка «Восток» поразила семь пунктов дислокации бригад ВСУ
Бывший премьер-министр Словакии раскритиковал поставки оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Потапова уступила Грачевой в первом круге турнира в Пекине
Новости
RSS RSS
Все новости