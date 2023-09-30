Потапова уступила Грачевой в первом круге турнира в Пекине
Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге турнира в Пекине уступила Варваре Грачевой, представляющая Францию, со счетом 2:6, 6:3, 1:6.
Встреча продолжалась 1 час 47 минут. На счету 22-летней россиянки эйс, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
Во втором круге турнира Грачева встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Грачева (Франция) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 3:6, 6:1
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