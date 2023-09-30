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Сегодня, 09:29

Потапова уступила Грачевой в первом круге турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
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Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге турнира в Пекине уступила Варваре Грачевой, представляющая Францию, со счетом 2:6, 6:3, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. На счету 22-летней россиянки эйс, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге турнира Грачева встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Франция) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 3:6, 6:1

Анастасия Потапова
Варвара Грачева
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