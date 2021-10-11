Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Кудерметова и Рыбакина вышли в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

11 октября, 05:39
Теги:

Россиянка Вероника Кудерметова и казахстанка Елена Рыбакина в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе обыграли чилийку Алексу Гуарачи и Дезире Кравчик из США.

Встреча продлилась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:7, 10:0. Победительницы сделали 3 эйса и 7 двойных ошибок, а также реализовали 4 брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале Кудерметова и Рыбакина встретятся с Марией Боузковой и Луцией Градецкой из Чехии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
3