Кудерметова и Рыбакина вышли в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и казахстанка Елена Рыбакина в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе обыграли чилийку Алексу Гуарачи и Дезире Кравчик из США.

Встреча продлилась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:7, 10:0. Победительницы сделали 3 эйса и 7 двойных ошибок, а также реализовали 4 брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале Кудерметова и Рыбакина встретятся с Марией Боузковой и Луцией Градецкой из Чехии.