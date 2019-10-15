Кристина Плишкова победила Большову на старте турнира в Люксембурге

Чешка Кристина Плишкова в первом круге турнира в Люксембурге победила испанку Алену Большову — 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час и 21 минуту.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дениса Аллертова (Чехия) — Мэнди Минелла (Люксембург, WC) — 6:7 (7:9), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)

Кристина Плишкова (Чехия) — Алена Большова (Испания) — 6:2, 7:6 (7:4)