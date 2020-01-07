Корне, Анисимова и Серена Уильямс вышли во второй круг турнира в Окленде

Американка Серена Уильямс переиграла итальянку Кэтрин Макнелли в матче первого круга турнира в Окленде. Также во второй круг вышли Каролин Возняцки, Юлия Гергес, Аманда Анисимова, Ализе Корне.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic 2020

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Юлия Гергес (Германия, 4) — Грит Миннен (Бельгия, Q) — 6:1, 7:6 (7:4)

Лорен Дэвис (США) — Варвара Лепченко (США, Q) — 7:6 (9:7), 6:2

Кристина Макхэйл (США) — Энн Ли (США, Q) — 7:5, 6:2

Каролин Возняцки (Дания, 5) — Пейдж Мэри Хуриган (Новая Зеландия, WC) — 6:1, 6:0

Лаура Зигемунд (Германия) — Кэтрин Макнелли (США, LL) — 6:2, 6:2

Серена Уильямс (США, 1) — Камила Джорджи (Италия, Q) — 6:3, 6:2

Петра Мартич (Хорватия, 2) — Усуэ Майтане Арконада (США, LL) — 5:7, 6:4, 6:4

Аманда Анисимова (США, 3) — Катерина Козлова (Украина) — 6:3, 6:4

Ализе Корне (Франция) — Изалин Бонавантюр (Бельгия, LL) — 4:6, 7:5, 6:3